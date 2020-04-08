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Юмор на карантине: Максим Галкин записал на видео пародию на Семена Альтова

Максим Галкин продолжает смешить народ, сидящий на карантине. На этот раз юморист записал на видео пародию на Семена Альтова. Соответствующий пост супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram.
Юмор на карантине: Максим Галкин записал на видео пародию на Семена Альтова

В пародии Галкин зачитывает монологи советских времен. Артист представил, что мог написать Альтов, если бы ему пришлось самоизолироваться и выступать в онлайн-режиме. Номер в итоге он посвятил гражданке Сидоровой, не выходившей из дома 15 дней.
«Сидорова сидела на карантине, но чувствовала, что это карантин уселся на нее. Терпение и еда заканчивались, а соседи подозрительно покашливали», - начал монолог Галкин.

Фолловеры пришли от пародии в восторг. Свои «лайки» под видео поставили Юлия Михалкова, Александр Ревва, Анита Цой, Хибла Герзмава и Кристина Орбакайте. Поклонники поблагодарили артиста за подаренный «позитив» и в очередной раз отметили его искрометное чувство юмора, которое в столь непростое время очень сложно сохранять.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:43

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