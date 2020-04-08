Юмор на карантине: Максим Галкин записал на видео пародию на Семена Альтова

«Сидорова сидела на карантине, но чувствовала, что это карантин уселся на нее. Терпение и еда заканчивались, а соседи подозрительно покашливали», - начал монолог Галкин.

В пародии Галкин зачитывает монологи советских времен. Артист представил, что мог написать Альтов, если бы ему пришлось самоизолироваться и выступать в онлайн-режиме. Номер в итоге он посвятил гражданке Сидоровой, не выходившей из дома 15 дней.Фолловеры пришли от пародии в восторг. Свои «лайки» под видео поставили Юлия Михалкова, Александр Ревва, Анита Цой, Хибла Герзмава и Кристина Орбакайте. Поклонники поблагодарили артиста за подаренный «позитив» и в очередной раз отметили его искрометное чувство юмора, которое в столь непростое время очень сложно сохранять.