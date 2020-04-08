Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств кофе
Медики назвали 5 причин любить кофе. Оказалось, ароматный и бодрящий напиток в умеренном количестве полезен для здоровья человека.
Ученые из Швеции доказали, что регулярное употребление кофе по утрам на 20% снижает риск инсульта. Старые доводы о вреде напитка для сердца опровергнуты.
Три чашки кофе в день на 11% сокращают риск развития рака простаты. Китайские ученые объясняют это высоким содержанием антиоксидантов, защищающих клетки от мутаций и окислительного стресса.
Новозеландские исследователи доказали, что употребление кофе на 15% повышает выработку тестостерона. Уровень гормона нормализуется в течение двух часов. Положительное влияние кофеина на сосуды приводит к улучшению кровотока к органам малого таза, а значит предотвращает вероятность появления эректильной дисфункции.
Кофе полезен для печени, поскольку ускоряет регенерацию. Напиток способен защищать орган от появления фиброзных участков.
Ученые из Швеции доказали, что регулярное употребление кофе по утрам на 20% снижает риск инсульта. Старые доводы о вреде напитка для сердца опровергнуты.
Три чашки кофе в день на 11% сокращают риск развития рака простаты. Китайские ученые объясняют это высоким содержанием антиоксидантов, защищающих клетки от мутаций и окислительного стресса.
Новозеландские исследователи доказали, что употребление кофе на 15% повышает выработку тестостерона. Уровень гормона нормализуется в течение двух часов. Положительное влияние кофеина на сосуды приводит к улучшению кровотока к органам малого таза, а значит предотвращает вероятность появления эректильной дисфункции.
Кофе полезен для печени, поскольку ускоряет регенерацию. Напиток способен защищать орган от появления фиброзных участков.