Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств кофе





Ученые из Швеции доказали, что регулярное употребление кофе по утрам на 20% снижает риск инсульта. Старые доводы о вреде напитка для сердца опровергнуты.Три чашки кофе в день на 11% сокращают риск развития рака простаты. Китайские ученые объясняют это высоким содержанием антиоксидантов, защищающих клетки от мутаций и окислительного стресса.Новозеландские исследователи доказали, что употребление кофе на 15% повышает выработку тестостерона. Уровень гормона нормализуется в течение двух часов. Положительное влияние кофеина на сосуды приводит к улучшению кровотока к органам малого таза, а значит предотвращает вероятность появления эректильной дисфункции.Кофе полезен для печени, поскольку ускоряет регенерацию. Напиток способен защищать орган от появления фиброзных участков.