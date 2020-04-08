Учёные : Белый и ржаной хлеб абсолютно безопасны для организма человека





Учёные провели эксперимент, в ходе которого пригласили людей, питающихся лишь белым или черным хлебом в течение 2 месяцев, и разделили их на 2 группы. Специалисты следили за их состоянием здоровья. Далее участники эксперимента поменялись и употребляли другой вид продукта.Таким образом эксперты отслеживали его воздействие на организм человека. Добровольцы в процессе исследования постоянно сдавали анализы. Специалисты проверяли показатели микроэлементов, уровень белка и глюкозы в крови. Учёные учли индивидуальные особенности участников эксперимента, такие как: артериальное давление, вес и метаболизм. Результаты эксперимента показали, что белый и ржаной хлеб являются абсолютно безопасными для микрофлоры организма человека и не способны навредить ей., - сообщили специалисты после окончания работы.