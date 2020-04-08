Ученые назвали лучший «антистрессовый» продукт





В ходе эксперимента добровольцев, согласившихся принять в нем участие, разделили на три группы. Первая на регулярной основе включила в свой рацион овсяные хлопья, а вторая – куриные яйца. Третья же не имела никаких ограничений по меню и питалась как обычно. После истечения времени исследования и проведения анализа показателей здоровья его участников оказалось, что представители группы №2 лучше остальных справлялись со стрессом. Их надпочечники блокировали внезапные выбросы адреналина в кровь, что в последствии способствовало снижению уровня кортизола в организме.При этом американские ученые отметили, что в наибольшей мере подверженными стрессу оказались те, кто употреблял овсяные хлопья. Это объясняется резким скачком уровня сахара в крови после употребления подобной пищи. На фоне такого рода реакций повышается выработка «гормона паники». Его колебания оборачиваются для человека появлением панических атак, слабости, страха и «холодного пота».Если же употреблять в пищу такой «антистрессовый» продукт, как куриные яйца, увеличения выработки «гормона паники» можно избежать. Кроме того, такого рода пища борется с проблемами в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.