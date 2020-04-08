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Евгений Гор о госпитализации Надежды Бабкиной: «Человечество падает все ниже»

Евгений Гор, отрицавший госпитализацию Надежды Бабкиной, впервые сделал заявление. Соответствующий пост 40-летний певец разместил в Instagram.
Евгений Гор о госпитализации Надежды Бабкиной: «Человечество падает все ниже»

Бабкина находится в частной клинике с симптомами коронавируса, но тесты дают отрицательные результаты. У артистки выявлена двухсторонняя пневмония, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В противном случае она могла случайно вырвать трубку.

Гор отрицал появившуюся в прессе информацию, говоря, что Бабкина в отличном здравии занимается домашними делами. Позже концертный директор артистки Сергей Горох подтвердил, что его подопечная действительно находится в больнице.
«К сожалению, человечество продолжает падать ниже и ниже. Это касается большинства из вас. Очень сложно находиться среди таких особ», - написал Гор, намекая, что ему не понравился повышенный интерес общественности к его супруге.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:19

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