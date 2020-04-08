Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

«Не зря пропадало обоняние – корона во мне все-таки сидит. Мой тест оказался положительным», - написала актриса.

Боб не понимает, где могла заразиться, поскольку во время пандемии за границу не выезжала. Актриса удалилась на самоизоляцию и почти не покидала дом. Во время редких выходов на улицу супруга Сергея Корягина соблюдала все меры предосторожности: надевала маску, перчатки и держала полутораметровую дистанцию. Последние две недели знаменитость находилась в полном карантине.Врач считает, что муж актрисы мог перенести болезнь в легкой форме и заразить ее. Боб чувствует себя хорошо, температура у нее не повышается, но нос заложен. В ближайшее время мазки возьмут у всех членов семьи, в том числе у сыновей супругов – Андрея и Льва.