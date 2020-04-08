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Телеведущая Аврора полагает, что она и её муж Алексей Трейман переболели коронавирусом

Телеведущая Аврора полагает, что она и ее супруг Алексей Трейман переболели COVID-19. Согласно утверждению знаменитости, у них были выявлены симптомы, которые характерны для заболевания коронавирусной инфекцией.

Ирина Юдина, известная, как телеведущая Аврора, в своём микроблоге в Instagram сообщила, что она с супругом Алексеем Трейманом в течении 12 дней лечилась под наблюдением опытных врачей. Заболевание протекало очень тяжело и неприятно. По словам Авроры, больше всего ощущались боли в спине и голове, а по ночам казалось, будто в нее забивают гвозди. Супруги два раза сдавали анализы на определение COVID-19, но результаты были «серые».

Несмотря на отсутствие подтверждения инфицирования коронавирусом, у Авроры и её супруга наблюдалась повышенная температура, которая держалась на уровне 37.3-38.5 градусов. Также среди признаков телеведущая выделила ломоту в теле, слабость, утрату обоняние. В итоге у знаменитости обнаружили правостороннюю пневмонию, а у её мужа поражение обоих легких. Позднее супруги прошли компьютерную томографию, подтвердившую диагноз. Чтобы не оставлять ребёнка и собаку одних дома, пара предпочла лечиться дистанционно под регулярным присмотром семейного врача. Они выполняли предписание медика и принимали необходимые препараты. Аврора отметила, что дочь очень ответственно отнеслась к сложившейся ситуации в семье: училась, готовила еду и выгуливала собаку. Однако позднее она также заболела.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00

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