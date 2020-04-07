АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

«Сижу дома в карантине»: Александр Малинин сделал тест на коронавирус

Александр Малинин сделал тест на коронавирус в одной из клиник Мюнхена. Как оказалось, певец хоть и сидит «дома в карантине», но решил перестраховаться и провериться на наличие COVID-19 в крови.
«Сижу дома в карантине»: Александр Малинин сделал тест на коронавирус

61-летний Александр Малинин опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое в одной из клиник Мюнхена, куда певец пришел сдавать тест на коронавирус. В ролике видно, как медперсонал берет у народного артиста России кровь из пальца и проводит все необходимые для анализа манипуляции. Сам же исполнитель при этом комментирует действия медсестер и шутит с ними по поводу безболезненности процедуры, которая в детстве казалась настоящим «испытанием». После того, как все необходимое было сделано, и нужное для определения результата время прошло, медсестра продемонстрировала на камеру отрицательный результат теста Малинина на наличие в организме COVID-19.

Процедуру взятия анализа исполнитель баллад показал во второй части видео, а в первой рассказал о своем самочувствии и том, как проходит его будни самоизоляции. Александр Малинин признался, что со здоровьем у него все в порядке, он с нетерпением ждет встречи с поклонниками своего творчества на предстоящих концертах, но сейчас все время проводит «дома в карантине». К последнему артист призвал и своих многочисленных фолловеров.

На комментарий одного из подписчиков о том, зачем было делать тест, если нет симптомов заболевания, Александр Малинин ответил коротко и исчерпывающе: «Из любопытства». Кроме того, артист ответил и на другие вопросы фанатов, включая время ожидания результата и нынешнее место нахождение певца.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Сижу дома в карантине»: Александр Малинин сделал тест на…
В базе бенчмарка AnTuTu появились результаты тестирования Oppo Reno Ace…
Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о продуктах, которые опасно разогревать в микроволновой…
«Мне от нее ничего не нужно»: Дочь не хочет общаться с Даной…
Учёные из Франции выяснили, почему человек чихает глядя на…
Гуф о разрыве с Кети Топурией: «Я полгода слушал «А'Студио» и…
В параде Победы примут участие авиакомплексы «Кинжал» и истребители…
Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего…
Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения…
Вдова Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото…
Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря…
Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских…
Астроном Владислав Шевченко рассказал о полезных ископаемых, которые можно добыть на поверхности…
Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми»…
Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone…
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Просмотреть все новости