«Сижу дома в карантине»: Александр Малинин сделал тест на коронавирус

61-летний Александр Малинин опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое в одной из клиник Мюнхена, куда певец пришел сдавать тест на коронавирус. В ролике видно, как медперсонал берет у народного артиста России кровь из пальца и проводит все необходимые для анализа манипуляции. Сам же исполнитель при этом комментирует действия медсестер и шутит с ними по поводу безболезненности процедуры, которая в детстве казалась настоящим «испытанием». После того, как все необходимое было сделано, и нужное для определения результата время прошло, медсестра продемонстрировала на камеру отрицательный результат теста Малинина на наличие в организме COVID-19.Процедуру взятия анализа исполнитель баллад показал во второй части видео, а в первой рассказал о своем самочувствии и том, как проходит его будни самоизоляции. Александр Малинин признался, что со здоровьем у него все в порядке, он с нетерпением ждет встречи с поклонниками своего творчества на предстоящих концертах, но сейчас все время проводит «дома в карантине». К последнему артист призвал и своих многочисленных фолловеров.На комментарий одного из подписчиков о том, зачем было делать тест, если нет симптомов заболевания, Александр Малинин ответил коротко и исчерпывающе: «Из любопытства». Кроме того, артист ответил и на другие вопросы фанатов, включая время ожидания результата и нынешнее место нахождение певца.