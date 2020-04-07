В базе бенчмарка AnTuTu появились результаты тестирования Oppo Reno Ace 2
В сервисе AnTuTu были обнародованы результаты тестов ожидаемого смартфона компании Oppo. В базе бенчмарка модель Reno Ace 2 преодолела отметку в 560 тысяч баллов.
Как рассказал вице-президент Oppo Брайан Шен, новый гаджет будет анонсирован 13 апреля. Oppo Reno Ace 2 будет работать на однокристальной системе Snapdragon 865. Если верить утечке информации в Сети, разработчики оснастили смартфон 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и тактовой частотой 90 Гц.
Reno Ace 2 оснащен квадрокамерой с датчиками 2, 8, 48 и 2 мегапикселя. Пользователи смогут приобрести версию с основной и флэш-памятью 8/128 или 12/256 гигабайтов. Емкость аккумулятора ожидаемого гаджета от Oppo составит 4000 мАч. Также ожидается, что новинка получит возможность сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.
Как рассказал вице-президент Oppo Брайан Шен, новый гаджет будет анонсирован 13 апреля. Oppo Reno Ace 2 будет работать на однокристальной системе Snapdragon 865. Если верить утечке информации в Сети, разработчики оснастили смартфон 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и тактовой частотой 90 Гц.
Reno Ace 2 оснащен квадрокамерой с датчиками 2, 8, 48 и 2 мегапикселя. Пользователи смогут приобрести версию с основной и флэш-памятью 8/128 или 12/256 гигабайтов. Емкость аккумулятора ожидаемого гаджета от Oppo составит 4000 мАч. Также ожидается, что новинка получит возможность сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:59