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Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о продуктах, которые опасно разогревать в микроволновой печи

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о продуктах, которые опасно разогревать в микроволновой печи. Специалист подчеркнула потерю полезных свойств пищи, приготовленной в СВЧ-печи, а также превращение в ядовитые некоторых из веществ, входящих в ее состав.
Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о продуктах, которые опасно разогревать в микроволновой печи

Елена Соломатина рассказала о передаче микроволнами в СВЧ-печи энергии, содержащейся в пищи. Поэтому не следует в микроволновке нагревать воду, готовить яйца и продукты в плотно закрытых емкостях или с цельной оболочкой, поскольку вскипание воды происходит, как взрыв, так же в любой момент могут взорваться яйца и упаковки, что может привести к получению ожогов. Нельзя греть продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, так как происходит окисление и превращение их в канцероген. Нитраты, присутствующие в зелени и корнеплодах, при нагреве становятся токсическими соединениями. С помощью микроволновки не следует подогревать переохлажденные диетические напитки, поскольку содержащийся в них подсластитель переходит в формальдегид, действие которого подобно мышьяку. Диетолог предупредила, что в случае употребления такого теплого напитка маленьким ребенком может наступить летальный исход. Отравление будет сопровождаться головной болью, головокружением, слабостью, бледностью, тошнотой, затрудненным дыханием, кашлем и болью в животе.

Соломатина подчеркнула, что во время подогрева грудного молока для младенца видоизменятся содержащиеся в нем насыщенные кислоты, потому так делать не стоит. Диетолог порекомендовала также отказаться от нагревания в СВЧ-печи кисломолочных продуктов и шоколадных батончиков.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:53

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