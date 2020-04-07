Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о продуктах, которые опасно разогревать в микроволновой печи





Елена Соломатина рассказала о передаче микроволнами в СВЧ-печи энергии, содержащейся в пищи. Поэтому не следует в микроволновке нагревать воду, готовить яйца и продукты в плотно закрытых емкостях или с цельной оболочкой, поскольку вскипание воды происходит, как взрыв, так же в любой момент могут взорваться яйца и упаковки, что может привести к получению ожогов. Нельзя греть продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, так как происходит окисление и превращение их в канцероген. Нитраты, присутствующие в зелени и корнеплодах, при нагреве становятся токсическими соединениями. С помощью микроволновки не следует подогревать переохлажденные диетические напитки, поскольку содержащийся в них подсластитель переходит в формальдегид, действие которого подобно мышьяку. Диетолог предупредила, что в случае употребления такого теплого напитка маленьким ребенком может наступить летальный исход. Отравление будет сопровождаться головной болью, головокружением, слабостью, бледностью, тошнотой, затрудненным дыханием, кашлем и болью в животе.Соломатина подчеркнула, что во время подогрева грудного молока для младенца видоизменятся содержащиеся в нем насыщенные кислоты, потому так делать не стоит. Диетолог порекомендовала также отказаться от нагревания в СВЧ-печи кисломолочных продуктов и шоколадных батончиков.