Экс-жена певца Ромы Жукова Елена посоветовала Оксане Самойловой бросить Джигана





Елена Жукова во время бракоразводного процесса пережила настоящую травлю, поэтому считает, что в праве уберечь Оксану Самойлову от повторения её ошибок. Она на личном опыте убедилась, когда у мужчины пропадает интерес к женщине, он перестаёт её уважать, отношения ухудшаются и их уже не спасти. Жукова утверждает, лучшим поступком в данных обстоятельствах является уход от него, поскольку в другом случае Самойлова очень рискует из-за своей терпеливости.Ранее ей также приходилось мириться с изменами супруга и его зависимостями. К тому же, у них семейный кризис возник после появления на свет младшей дочери. «Самое важное - не повторять моих ошибок: не стоит тянуть время, поскольку это приведёт к ещё большему унижению. Пусть она обратит внимание на что-то интересное и увлекательное», - заявила Елена Жукова. Экс-жена музыканта отмечает, если Самойлова всё таки решится уйти от Джигана, то у них есть шанс наладить отношения в семье, поскольку мужчина, увидев рядом с собой сильную и независимую женщину, будет ценить её. Жукова уверена, на самом деле репер обожает своих детей, а это самое главное.