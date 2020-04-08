На Муз-ТВ состоится телемарафон «Звезды против короны»
Артисты из 15 стран мира 11 апреля сойдутся в телевизионном марафоне «Звёзды против короны. Музыка объединяет!», организованном каналом «Муз-ТВ». Они дадут эксклюзивные концерты, не выходя из своего дома и не нарушая режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Международный телемарафон широкого формата в России организовывают впервые: в проекте объединились Российская Федерация, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Дания, Иран, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Латвия. Звёзды «Муз-ТВ» в уютной домашней обстановке расскажут о своей самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Артисты покажут, чем занимаются в сложившейся ситуации, поделятся идеями, как организовать свой досуг, и поддержат фанатов.
Знаменитости всего мира, среди которых артисты, публичные деятели, спортсмены и врачи зарядят многочисленную аудиторию «антивирусным» настроением, а вести музыкальный телемарафон будет российский шоумен Максим Галкин. Медийные личности поддержат не только зрителей, но и медиков, которые ежеминутно борются с главным врагом человечества – COVID-19.
В супермарафоне примут участие такие звёзды эстрады, как Николай Басков, Валерия, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Лолита, Потап и Настя Каменских, группы «Би-2» и «Звери» и многие другие. В качестве специальных гостей в международном проекте выступят продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ксения Собчак и фигурист Евгений Плющенко.
Ранее сообщалось, что российские знаменитости, находясь в самоизоляции дома из-за коронавируса, развлекаются, как могут. Так, эпатажная балерина Анастасия Волочкова устроила танцы с котом, а поющая телеведущая Ольга Бузова записала трек «Давай останемся дома», в котором поучаствовали многие звезды шоу-бизнеса.
Международный телемарафон широкого формата в России организовывают впервые: в проекте объединились Российская Федерация, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Дания, Иран, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Латвия. Звёзды «Муз-ТВ» в уютной домашней обстановке расскажут о своей самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Артисты покажут, чем занимаются в сложившейся ситуации, поделятся идеями, как организовать свой досуг, и поддержат фанатов.
Знаменитости всего мира, среди которых артисты, публичные деятели, спортсмены и врачи зарядят многочисленную аудиторию «антивирусным» настроением, а вести музыкальный телемарафон будет российский шоумен Максим Галкин. Медийные личности поддержат не только зрителей, но и медиков, которые ежеминутно борются с главным врагом человечества – COVID-19.
В супермарафоне примут участие такие звёзды эстрады, как Николай Басков, Валерия, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Лолита, Потап и Настя Каменских, группы «Би-2» и «Звери» и многие другие. В качестве специальных гостей в международном проекте выступят продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ксения Собчак и фигурист Евгений Плющенко.
Ранее сообщалось, что российские знаменитости, находясь в самоизоляции дома из-за коронавируса, развлекаются, как могут. Так, эпатажная балерина Анастасия Волочкова устроила танцы с котом, а поющая телеведущая Ольга Бузова записала трек «Давай останемся дома», в котором поучаствовали многие звезды шоу-бизнеса.