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В Сети появились новые сведения о презентации беспроводного зарядного устройства OnePlus Warp Charge

В Сети появились новые сведения о готовящемся к презентации флагмане OnePlus 8. Как оказалось, вместе с ним производитель также планирует начать продажу и беспроводного зарядного устройства OnePlus Warp Charge.
В Сети появились новые сведения о презентации беспроводного зарядного устройства OnePlus Warp Charge

Информации об OnePlus Warp Charge у инсайдеров пока минимум. Известно только то, что мощность беспроводного зарядного устройства от OnePlus составит 30 Вт. Насчет же времени, необходимого для полного заряда смартфона, а также прочих характеристиках гаджета, данных еще нет.

Презентация OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro запланирована на 14 апреля. Скорее всего она пройдет в режиме онлайн-трансляции, в ходе которой и будет бонусом представлено беспроводное зарядное устройство. Как сообщил глава OnePlus Пит Лау, новая серия смартфонов, еще даже не выйдя в тираж, успела поставить 13 рекордов. О том, какого они рода и к какой конкретно техносфере имеют отношение, основатель компании не уточнил. Также он не дал никакой дополнительной информации об OnePlus Warp Charge, хотя до его поступления в продажу осталась всего неделя.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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