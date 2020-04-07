В Сети появились новые сведения о презентации беспроводного зарядного устройства OnePlus Warp Charge





Информации об OnePlus Warp Charge у инсайдеров пока минимум. Известно только то, что мощность беспроводного зарядного устройства от OnePlus составит 30 Вт. Насчет же времени, необходимого для полного заряда смартфона, а также прочих характеристиках гаджета, данных еще нет.Презентация OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro запланирована на 14 апреля. Скорее всего она пройдет в режиме онлайн-трансляции, в ходе которой и будет бонусом представлено беспроводное зарядное устройство. Как сообщил глава OnePlus Пит Лау, новая серия смартфонов, еще даже не выйдя в тираж, успела поставить 13 рекордов. О том, какого они рода и к какой конкретно техносфере имеют отношение, основатель компании не уточнил. Также он не дал никакой дополнительной информации об OnePlus Warp Charge, хотя до его поступления в продажу осталась всего неделя.