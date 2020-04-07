Учёные из Франции выяснили, почему человек чихает глядя на солнце
Недавно учёные из Франции озадачились вопросом, почему человек чихает глядя на солнце. Об этом человечество задумывалось ещё с древних времён. Оказывается, всё дело в воздействии солнца на человека.
Древнегреческий философ Аристотель предполагал, что чиханье является последствием влияния не солнечного света, а солнечного тепла. Однако учёные смогли доказать, что это не так. Специалисты из Франции провели исследование и выяснили, что свет воздействует на человека и заставляет его чихать.
Они отметили, защитный безусловный рефлекс может произойти также и из-за вспышки фотокамеры. Но с точки зрения медицины, данный феномен необъясним. На данный момент рефлекс чиханья на солнечный свет называется аутосомно-доминантным непроизвольно гелио-глазным синдромом взрыва. Эта тема требует подробного изучения. Учёные лишь смогли выяснить, что глаза и нос связаны с помощью тройничного нерва.
Древнегреческий философ Аристотель предполагал, что чиханье является последствием влияния не солнечного света, а солнечного тепла. Однако учёные смогли доказать, что это не так. Специалисты из Франции провели исследование и выяснили, что свет воздействует на человека и заставляет его чихать.
Они отметили, защитный безусловный рефлекс может произойти также и из-за вспышки фотокамеры. Но с точки зрения медицины, данный феномен необъясним. На данный момент рефлекс чиханья на солнечный свет называется аутосомно-доминантным непроизвольно гелио-глазным синдромом взрыва. Эта тема требует подробного изучения. Учёные лишь смогли выяснить, что глаза и нос связаны с помощью тройничного нерва.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:31