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Ученые: Операция на позвоночнике в утробе матери восстанавливает структуру мозга ребенка

Ученые из Клиники Майо провели исследование эффективности операции на позвоночнике, проведенной ребенку в утробе матери. Специалисты установили, что с ее помощью можно запустить процесс восстановления нормальной структуры мозга.

Центры по контролю и профилактике заболеваний информируют о рождении в США на каждые 4000 одного младенца или общее количество 1645 детей в год с миеломенингоцеле. Это состояние, характеризующиеся не закрытием позвоночного канала и позвоночника, что приводит к склонности к опасным для жизни инфекциям, а также накоплению жидкости в мозге. Ученые провели обследование пациентов с миеломенингоцеле, перенесших внутриутробную операцию, которую специалисты провели в период 23-26 недели беременности для закрытия расщелины спинного мозга. По окончанию исследования было подтверждено большую эффективность внутриутробной операции в восстановлении неврологической структуры при наличии врожденных дефектов, нежели проведенной после рождения ребенка. Ученые сообщают о главном ее преимуществе, состоящем не только в закрытии позвоночника, а и в улучшении структуры мозга.

Специалисты подчеркнули, что у всех детей, которым провели подобные операции, восстановилась структура мозга еще в утробе матери. Об этом свидетельствуют результаты МРТ-сканирования, выполненного через 6 недель после хирургического вмешательства. После рождения никому из младенцев не понадобилась эвакуация жидкости из мозга.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:00

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