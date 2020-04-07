В параде Победы примут участие авиакомплексы «Кинжал» и истребители Су-57





Всего в параде будет задействовано 20 вертолетов и 55 самолетов, а вместе авиагруппа насчитывает 75 единиц, что символизирует наступающую годовщину Победы. Жители и гости столицы смогут посмотреть на воздушные радары, фронтовые бомбардировщики, а также транспортники. Модель Ту-160 самолет Ил-78 будет дозаправлять прямо в воздухе, что станет элементом программы. В конце традиционно пролетят пять единиц Су-25, оставив след в небе цветов флага РФ.В Алабино уже проходила первая тренировка к параду Победы, в которой приняли участие пешие парадные расчеты, авиагруппа и наземная техника. Как отметил Дмитрий Песков, пока решение по поводу изменения даты или формата мероприятия не принималось. В связи с распространение коронавируса ситуацию мониторят, поэтому Кремль будет брать во внимание все обстоятельства.