АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения продуктов

Белорусские ученые изобрели «умную бумагу», которая поможет не только решить вопрос более экологичного способа хранения продуктов, но и продлит их срок годности. На данный момент технологию производства нового материала уже осваивают на фабрике в Борисове.

Материал, пропитанный рядом реагентов, снижающих способность микроорганизмов к размножению, способен существенно продлить «жизнь» многим скоропортящимся продуктам. При этом речь идет не только об овощах и фруктах, но также и сырах, колбасах и кондитерских изделиях. Еще одним преимуществом такого рода «умной бумаги» является отсутствие какого-либо вреда для здоровья, так как применяемые для ее изготовления реагенты входят в число пищевых добавок. Кроме того, даже при непосредственном контакте с пищей они в нее не проникают, так как прочно зафиксированы в структуре материала.

Также помимо решения вопроса о продлении срока хранения продуктов, изобретенный белорусскими учеными материал избавляет и от проблем с утилизацией использованных упаковочных средств. Как утверждают специалисты, «умную бумагу» можно классифицировать как биоразлагаемую, поэтому совершенно безопасную для окружающей среды.

На данный момент изготовлением нового материала для хранения продуктов питания занимаются на фабрике в Борисове. Ученые же продолжают совершенствовать свое изобретение, пытаясь добавить ему еще ряд свойств вроде жиро- и влагоустойчивости, а также повышенной прочности.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В параде Победы примут участие авиакомплексы «Кинжал» и истребители…
Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего…
Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения…
Вдова Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото…
Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря…
Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских…
Астроном Владислав Шевченко рассказал о полезных ископаемых, которые можно добыть на поверхности…
Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми»…
Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone…
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Просмотреть все новости