Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения продуктов





Материал, пропитанный рядом реагентов, снижающих способность микроорганизмов к размножению, способен существенно продлить «жизнь» многим скоропортящимся продуктам. При этом речь идет не только об овощах и фруктах, но также и сырах, колбасах и кондитерских изделиях. Еще одним преимуществом такого рода «умной бумаги» является отсутствие какого-либо вреда для здоровья, так как применяемые для ее изготовления реагенты входят в число пищевых добавок. Кроме того, даже при непосредственном контакте с пищей они в нее не проникают, так как прочно зафиксированы в структуре материала.Также помимо решения вопроса о продлении срока хранения продуктов, изобретенный белорусскими учеными материал избавляет и от проблем с утилизацией использованных упаковочных средств. Как утверждают специалисты, «умную бумагу» можно классифицировать как биоразлагаемую, поэтому совершенно безопасную для окружающей среды.На данный момент изготовлением нового материала для хранения продуктов питания занимаются на фабрике в Борисове. Ученые же продолжают совершенствовать свое изобретение, пытаясь добавить ему еще ряд свойств вроде жиро- и влагоустойчивости, а также повышенной прочности.