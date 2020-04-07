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Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего перерыва

Певица Земфира Рамазанова в своём микроблоге в Instagram обратилась к поклонникам и призвала их оставаться дома, чтобы уберечься от заражения COVID-19. Она также сообщила, что во время карантина готовит к выходу новый альбом, который станет первым за 7 лет.

Земфира Рамазанова опубликовала фотографию, на которой предстала в медицинской маске. Она сообщила, что сейчас человечество переживает «странные дни, когда никто ничего не понимает». Исполнительница также добавила, что находится дома, поддерживая режим самоизоляции и каждый её день похож на предыдущий. Её спасает только творчество: все свои размышления и ощущения она выражает в новых песнях, которые войдут в новый альбом.

Земфира сообщила, что он готов на 2/3, а также пообещала по окончанию карантина продолжить мировой тур. Певица обратила внимание и на то, что хочет помогать пожилым людям, чувствовать себя полезной для общества. Из-за неопределённой ситуации в мире исполнительница вспомнила о романах американского писателя Филипа Дика, который стал известен благодаря своим произведениям в жанре научной фантастики. Артистка призвала своих поклонников не покидать дома, соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться COVID-19.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:04

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