Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего перерыва

Земфира Рамазанова опубликовала фотографию, на которой предстала в медицинской маске. Она сообщила, что сейчас человечество переживает «странные дни, когда никто ничего не понимает». Исполнительница также добавила, что находится дома, поддерживая режим самоизоляции и каждый её день похож на предыдущий. Её спасает только творчество: все свои размышления и ощущения она выражает в новых песнях, которые войдут в новый альбом.Земфира сообщила, что он готов на 2/3, а также пообещала по окончанию карантина продолжить мировой тур. Певица обратила внимание и на то, что хочет помогать пожилым людям, чувствовать себя полезной для общества. Из-за неопределённой ситуации в мире исполнительница вспомнила о романах американского писателя Филипа Дика, который стал известен благодаря своим произведениям в жанре научной фантастики. Артистка призвала своих поклонников не покидать дома, соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться COVID-19.