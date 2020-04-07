Вдова Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото детей

Жизнь Дмитрия Хворостовского оборвалась на 56-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Оперный певец воспитывал пятерых детей. Его первой женой была Светлана Иванова, артистка кордебалета, которая подарила мужу двойняшек. Также исполнитель принял как родную дочь супруги от первого союза и относился к ней как к собственному ребенку.Флоранс Илли, которую на русский манер Дмитрий Хворостовский называл Флошей, стала его второй супругой. Женевская оперная певица подарила возлюбленному сына и дочь. На данный момент Нине 12 лет, а ее старшему брату Максиму 16 лет. Подписчики в Instagram засыпали новую публикацию Флоранс Илли комментариями. Фолловеры написали, что в «истинной любви родились по-настоящему красивые дети».