Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря Николаева

Юлия Проскурякова две недели назад сообщила о болезни супруга, сопровождающейся высокой температурой. Иных симптомов заболевания у артиста не наблюдалось, однако медики обнаружили пневмонию. После появления информации о подтверждении инфицирования коронавирусом Льва Лещенко, Николаев сам обратился к докторам инфекционной больницы для сдачи теста на наличие COVID-19. Двойные проверки не подтвердили наличия вируса. Медики больницы в Коммунарке вылечили пневмонию у исполнителя и выписали его.Жена народного артиста в своем микроблоге показала воссоединение семейства с супругом, излечившимся от пневмонии. Радостное событие певица сопроводила описанием: «К нам вернулся папа Игорь, дорогой».