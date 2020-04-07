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Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря Николаева

Юлия Проскурякова в своем микроблоге в социальной сети Instagram в Stories показала супруга Игоря Николаева. Певца выписали из больницы в Коммунарке, где он пребывал с подозрением на коронавирус.
Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря Николаева

Юлия Проскурякова две недели назад сообщила о болезни супруга, сопровождающейся высокой температурой. Иных симптомов заболевания у артиста не наблюдалось, однако медики обнаружили пневмонию. После появления информации о подтверждении инфицирования коронавирусом Льва Лещенко, Николаев сам обратился к докторам инфекционной больницы для сдачи теста на наличие COVID-19. Двойные проверки не подтвердили наличия вируса. Медики больницы в Коммунарке вылечили пневмонию у исполнителя и выписали его.

Жена народного артиста в своем микроблоге показала воссоединение семейства с супругом, излечившимся от пневмонии. Радостное событие певица сопроводила описанием: «К нам вернулся папа Игорь, дорогой».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:36

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