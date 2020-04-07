АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских авто

Как оказалось, люксовые авто баснословной дороговизны могут выпускать не только зарубежные бренды - отечественному автопрому также есть чем похвастаться. Из его «элитных продуктов» эксперты выбрали ТОП-3 самых дорогих и оригинальных.
Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских авто

Лидером тройки стал Russo-Baltique Impression. Спортивный автомобиль был собран почти 14 лет назад российскими инженерами в сотрудничестве с их немецкими коллегами. Спорткар на 555 лошадиных сил, созданный в единственном экземпляре, можно приобрести за 1,5 миллиона долларов. За эту сумму владелец получит уникальное по дизайну авто, оснащенное шестиступенчатой коробкой-автомат, которое, если когда-нибудь и получит «продолжение», то только в ограниченном количестве.

«Серебро» досталось автомобилю ЗИЛ-41052 1989 г. в, возившему Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Кроме исторического «бонуса» отечественное люксовое транспортное средство может похвастаться и уникальностью конструкторских решений, а также продуманным до мелочей дизайном. За это чудо российского автопрома владельцы запрашивают не много ни мало 55 миллионов рублей.

Последнее место в ТОП-3 эксперты отдали проекту «Маруся». Однако по большей части это было сделано из-за исключительности авто, а не его солидной стоимости. Цена же финальной версии «В2» в сравнении с предыдущими машинами не так уж и высока – всего 6,4 миллиона рублей. Однако за эту сумму можно получить эффектный автомобиль с типично «американской внешностью» и 3,5-литровым ниссановским агрегатом на 240 лошадиных сил.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В параде Победы примут участие авиакомплексы «Кинжал» и истребители…
Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего…
Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения…
Вдова Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото…
Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря…
Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских…
Астроном Владислав Шевченко рассказал о полезных ископаемых, которые можно добыть на поверхности…
Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми»…
Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone…
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Просмотреть все новости