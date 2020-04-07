Астроном Владислав Шевченко рассказал о полезных ископаемых, которые можно добыть на поверхности Луны





Владислав Шевченко заявил, вскоре редкоземельные и труднодоступные ресурсы дешевле будет добывать на Луне, чем строить глубокие шахты на Земле. Эксперт сообщил, спутник планеты имеет иридий, который используется во время производства экранов для смартфонов. Недавно стало известно, что данное полезное ископаемое находится в дефиците на Земле. Также Луна богата платиной, используемой в электронике, авиационной и космической промышленности и других смежных отраслях.Согласно утверждению Шевченко, нынешний уровень развития техники и технологий позволяет человечеству заняться добычей ресурсов на Луне. Полезные ископаемые располагаются на поверхности спутника Земли, поэтому их проще будет добывать. К тому же можно сэкономить на приобретении дорогостоящей техники. «Для добычи необходимых ресурсов не нужно использовать горнорудную технику и технологии. Для работы достаточно обычного скрепера, с помощью которого можно сгребать поверхностный слой. Там можно обнаружить большое количество ценных объектов», - сообщил учёный.