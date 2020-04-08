BMW разработала настольные игры для тех, кто на карантине
Баварская компания BMW для тех людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса, разработала настольные игры. Предложенные варианты на тему автобренда можно скачать на официальном сайте производителя.
Пандемия привела к тому, что часть стран мира прибегла к социальному дистанцированию, а некоторые государства ввели жесткие ограничения и карантин. Для тех людей, которые находятся на самоизоляции и уже не знают, чем себя занять, автобренд BMW предложил несколько настольных игр. На сайте компании можно скачать и распечатать один из пяти вариантов. Баварские разработчики предлагают тем, кто на карантине, парковать BMW, собирать пазлы, находить пару и участвовать в гонках.
Автопроизводители стараются делать все, чтобы поддерживать идею социального дистанцирования. Например, дизайнеры Volkswagen, Hyundai, Audi и Mercedes изменили логотипы. Другие автомобильные бренды создали раскраски с машинами, которые будут интересны всем членам семьи.
Пандемия привела к тому, что часть стран мира прибегла к социальному дистанцированию, а некоторые государства ввели жесткие ограничения и карантин. Для тех людей, которые находятся на самоизоляции и уже не знают, чем себя занять, автобренд BMW предложил несколько настольных игр. На сайте компании можно скачать и распечатать один из пяти вариантов. Баварские разработчики предлагают тем, кто на карантине, парковать BMW, собирать пазлы, находить пару и участвовать в гонках.
Автопроизводители стараются делать все, чтобы поддерживать идею социального дистанцирования. Например, дизайнеры Volkswagen, Hyundai, Audi и Mercedes изменили логотипы. Другие автомобильные бренды создали раскраски с машинами, которые будут интересны всем членам семьи.