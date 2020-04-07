АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми» ногами

Юлианна Караулова решила, что fliptheswitchchallenge – это вчерашний день, и предложила подписчикам новое развлечение. Им стал танцевальный челлендж с «волосатыми» ногами.
Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми» ногами

31-летняя певица Юлианна Караулова явно не из тех, кто скучает, находясь на карантине. Знаменитость не только сохраняет бодрость духа и поддерживает оптимистические настроения в семье, но и стремится подарить дозу позитива своим поклонникам. В недавней публикации артистка показала пример нового челленджа для пар, которые скучают дома в ожидании окончания пандемии.

На опубликованном в Instagram видео Караулова лежит на полу и подпевает известной песне, в то время как расположившийся за ней супруг двигает в такт «волосатыми» ногами. При этом муж и жена выбрали для съемок ролика такой ракурс, что сначала складывается впечатление присутствия на нем только одного человека. Однако впоследствии, присмотревшись, становится понятно: «нижние конечности» принадлежат отнюдь не певице.

Видео, создающее иллюзию «волосатых» ног у Юлии Карауловой, очень понравилось и ее коллегам по сцене, и многочисленным фолловерам. При этом многие согласились с мнением звезды, что #fliptheswitchchallenge (челлендж с переодеванием в момент кратковременного выключения света) – вчерашний день, а вот аналог артистки может стать новым «интернет-трендом».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В параде Победы примут участие авиакомплексы «Кинжал» и истребители…
Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего…
Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения…
Вдова Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото…
Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря…
Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских…
Астроном Владислав Шевченко рассказал о полезных ископаемых, которые можно добыть на поверхности…
Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми»…
Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone…
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Просмотреть все новости