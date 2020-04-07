Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми» ногами

31-летняя певица Юлианна Караулова явно не из тех, кто скучает, находясь на карантине. Знаменитость не только сохраняет бодрость духа и поддерживает оптимистические настроения в семье, но и стремится подарить дозу позитива своим поклонникам. В недавней публикации артистка показала пример нового челленджа для пар, которые скучают дома в ожидании окончания пандемии.На опубликованном в Instagram видео Караулова лежит на полу и подпевает известной песне, в то время как расположившийся за ней супруг двигает в такт «волосатыми» ногами. При этом муж и жена выбрали для съемок ролика такой ракурс, что сначала складывается впечатление присутствия на нем только одного человека. Однако впоследствии, присмотревшись, становится понятно: «нижние конечности» принадлежат отнюдь не певице.Видео, создающее иллюзию «волосатых» ног у Юлии Карауловой, очень понравилось и ее коллегам по сцене, и многочисленным фолловерам. При этом многие согласились с мнением звезды, что #fliptheswitchchallenge (челлендж с переодеванием в момент кратковременного выключения света) – вчерашний день, а вот аналог артистки может стать новым «интернет-трендом».