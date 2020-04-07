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Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг женихов

В воскресенье на канале «Россия-1» стартует проект «Еще не вечер», ведущей которого стала Елена Степаненко. Экс-супруге Евгения Петросяна развод явно пошел на пользу, так как она помолодела, похудела на 40 килограммов, а также кардинально сменила имидж, а в новом выпуске артиста устроит кастинг женихов.

Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг женихов


В новом шоу зрители увидят 66-летнюю Елену Степаненко в брючном костюме оранжевого цвета с кроссовками , а после она появится в туфлях на высокой шпильке. Юмористка докажет всем, что жизнь можно изменить в любом возрасте. В проекте «Еще не вечер» артистка будет беседовать со своими звездными гостями, танцевать, много шутить, общаться с потенциальными женихами и ловить рыбу. Создатели шоу сделали интересный анонс, заявив, что Елена Степаненко «готова к встречам, но на собственной территории». Студию спроектировали как модную квартиру, в которой есть просторный диван, мастерская и зона, где можно танцевать и петь. Также создатели проекта рассказали об особом месте в этом пространстве, где будет находиться секретный гость. Первым гостем в квартире-студии артистки станет ее коллега Ефим Шифрин.

Бывшая возлюбленная Евгения Петросяна призналась, что давно хотела перемен в своей жизни. Елена Степаненко мечтала выйти за привычные рамки и попробовать в творчестве что-то новое. Юмористка надеется, что ее новое шоу скрасит телезрителям карантинные будни.

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:59

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