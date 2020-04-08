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В Росатоме создали мобильный озонатор для стерилизации инструментов, одежды и помещений

Ученые научного центра «ТРИНИТИ», входящего в систему Росатома, разработали мобильный озонатор. Используя его, за 15 минут можно продезинфицировать мединструменты, спецодежду, оборудование и помещение.

Устройство имеет размеры, которые сопоставимы с очистителями воздуха, используемые в быту. Главными преимуществами аппарата является размер и производительность: для быстрой дезинфекции мобильный комплекс помещают в бокс с мединструментами. Нужно учитывать, что озонатор представляет собой чистую технологию. Новая разработка способна проводить дезинфекцию любого помещения, площадь которого до 100 кв. метров, без каких-либо следов и неприятного запаха. Однако антимикробное воздействие мобильного комплекса намного лучше действует, чем ультрафиолетовое кварцевое облучение или обработка помещения хлором.

«Во время вспышки коронавируса большое количество помещений обеззараживают хлором, являющимся ядовитым веществом. Озонирование является чистой технологией, которая при правильном использовании не имеет вредных последствий. С помощью мобильного комплекса можно продезинфицировать спецодежду не применяя термическое воздействие», - сообщил руководил проекта Станислав Косарев. Также ощутимым преимуществом разработки являются невысокие расходы на использование. Согласно расчетам, он потребляет в 2 раза меньше электроэнергии, чем имеющиеся аналоги. Специалисты планируют провести проверку опытного образца в реальных условиях. Об этом сообщает интернет-издание «47News».

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:00

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