Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду продаж





В продажу новый смартфон от суббренда Huawei поступил 7 апреля. Поклонникам продукции Honor стали доступны сразу две версии модели 30S: на 8 ГБ ОЗУ и 128ГБ флэш-памяти и аналогичная по объему оперативного запоминающего устройства, но с 256 ГБ внутренней памяти. Первую можно приобрести за $340, а вторую немного дороже – за $380.Исходя из данных, ставших доступными на официальных страницах компании-разработчика, Honor 30S оказался крайне востребованной новинкой на рынке смартфонов. Только за первую секунду продаж девайс принес производителю прибыль в $14 миллионов. Это сделало мобильное устройство самым продаваемым на самых крупных торговых онлайн-площадках.О том, что успех Honor 30S превзошел даже самые смелые ожидания разработчиков, заявил глава Honor Чжао Мин. Президент компании разместил публикацию с соответствующим текстом в китайской соцсети Weibo. В ней он также упомянул и о нескольких рекордах, которые успел установить новый смартфон: они касаются объема и скорости продаж.