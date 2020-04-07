ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»
ВКС России получат еще два военных транспортника модели Ан-124 «Руслан». О заказе увеличения летной годности и проведении модернизации самолетов рассказал инсайдер, приближенный к авиационной отрасли.
ВКС собирается подписать контракт, в рамках которого подрядчик улучшит характеристики двух сверхтяжелых Ан-124. Модернизации подлежат отдельные системы самолетов. Дата взятия техники на баланс не называется.
В прошлом году военно-космические силы провели улучшение трех «Русланов». Обновленные транспортники поступили на вооружение. Реализацией проекта занималась компания «Авиастар-СП», зарегистрированная в Ульяновской области.
Самый тяжелый самолет в мире, известный как Ан-124-100, разработан в стенах ОКБ Антонова в начале 80-х. Над проектом работали представители министерств, авиационной промышленности, ведущие НИИ.
ВКС собирается подписать контракт, в рамках которого подрядчик улучшит характеристики двух сверхтяжелых Ан-124. Модернизации подлежат отдельные системы самолетов. Дата взятия техники на баланс не называется.
В прошлом году военно-космические силы провели улучшение трех «Русланов». Обновленные транспортники поступили на вооружение. Реализацией проекта занималась компания «Авиастар-СП», зарегистрированная в Ульяновской области.
Самый тяжелый самолет в мире, известный как Ан-124-100, разработан в стенах ОКБ Антонова в начале 80-х. Над проектом работали представители министерств, авиационной промышленности, ведущие НИИ.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:24