ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»





ВКС собирается подписать контракт, в рамках которого подрядчик улучшит характеристики двух сверхтяжелых Ан-124. Модернизации подлежат отдельные системы самолетов. Дата взятия техники на баланс не называется.В прошлом году военно-космические силы провели улучшение трех «Русланов». Обновленные транспортники поступили на вооружение. Реализацией проекта занималась компания «Авиастар-СП», зарегистрированная в Ульяновской области.Самый тяжелый самолет в мире, известный как Ан-124-100, разработан в стенах ОКБ Антонова в начале 80-х. Над проектом работали представители министерств, авиационной промышленности, ведущие НИИ.