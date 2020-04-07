Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения коронавирусом





Эксперты из Оксфордской научной школы Великобритании решили рассказать о признаках коронавирусной инфекции, которые остаются незаметными для больных. По словам медиков, человек в первую очередь постепенно теряет вкус и обоняние, за которым следуют неприятные ощущения в ЖКТ. При этом, несварение не связано с употреблением какой-либо пищи. Несмотря на подобный фактор, большая часть пациентов со временем начинает страдать от расстройства кишечника и диареи.Особенно следует обратить внимание на резко возникающий конъюнктивит, который сопровождается воспалением слизистой оболочки глаза, появлением красных пятен и изменения цвета в жилках зрительного органа. Зачастую перед началом острой фазы человека преодолевает необъяснимая усталость, хотя до этого инфицированный не выполнял изнурительной физической работы. Более серьезные случаи COVID-19 вызывают лихорадку и поражение легочной системы, которая отказывает на фоне имеющихся осложнений.