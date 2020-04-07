Влад Соколовский безумно скучает по дочери от Риты Дакоты

«Я недавно был в городе и контактировал с людьми, поэтому теперь могу видеть Мию только посредством видеозвонка. Рисковать ее здоровьем не буду, поэтому, несмотря на обострившиеся чувства, выдержу 14-дневный карантин. Дочь с моей бывшей женой самоизолировалась. Они в безопасности и это главное!» - цитирует 7Дней.ru Соколовского.



