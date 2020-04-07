Влад Соколовский безумно скучает по дочери от Риты Дакоты
Влад Соколовский рассказал поклонникам, что безумно скучает по дочери Мии, рожденной в браке с Ритой Дакотой. Певец общается с наследницей только по видеосвязи.
Соколовский стал участником акции #Оставайсядома. Певец в компании родителей самоизолировался в загородном доме. Во время карантина артист старается не унывать, а искать положительные моменты в домашних делах, общении с родными, возможности спокойно поработать над новым альбомом.
Ранее Дакота рассказала, как бывший супруг относится к ее новому бойфренду.
Соколовский стал участником акции #Оставайсядома. Певец в компании родителей самоизолировался в загородном доме. Во время карантина артист старается не унывать, а искать положительные моменты в домашних делах, общении с родными, возможности спокойно поработать над новым альбомом.
«Я недавно был в городе и контактировал с людьми, поэтому теперь могу видеть Мию только посредством видеозвонка. Рисковать ее здоровьем не буду, поэтому, несмотря на обострившиеся чувства, выдержу 14-дневный карантин. Дочь с моей бывшей женой самоизолировалась. Они в безопасности и это главное!» - цитирует 7Дней.ru Соколовского.
Ранее Дакота рассказала, как бывший супруг относится к ее новому бойфренду.