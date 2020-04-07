Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его забывать
Актёр Иван Жидков в своём аккаунте в Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с детьми - 10-летней Марией и 2-летним Степаном. Артист посетовал, что очень давно не виделся с младшим наследником, и он мог его забыть.
Недавно Иван Жидков рассказал, что со временем стал иначе относиться к семье. Теперь самым главным в его жизни являются дети, а карьера отошла на задний план. Безусловно, актёру поступает много предложений от режиссёров, но он не оставляет без внимания Марию и Степана. Артист сообщил поклонникам о своих переживаниях по поводу долгой разлуки с наследниками.
Телеведущий отметил, что прошло полтора месяца с тех пор, как он виделся с сыном. Бывший муж Татьяны Арнтгольц завил, что боится, как бы малыш не забыл папу, поскольку он ещё слишком маленький. «Судя по всему, Степунчик меня уже и не вспомнит! Малыши быстро забывают. А уже полтора месяца прошло», — сообщил поклонникам Иван Жидков. Поклонники принялись утешать кумира и отметили, что малыш обязательно вспомнит родного отца. «Вспомнит. Ты же его папа», «Иван, Вы хороший отец. Сын не забудет вас», - прокомментировали публикацию подписчики знаменитости. Артист утверждает, его дочь Мария ждала рождения младшего братика или сестренки. Она очень обрадовалась, когда Степан появился на свет.
Недавно Иван Жидков рассказал, что со временем стал иначе относиться к семье. Теперь самым главным в его жизни являются дети, а карьера отошла на задний план. Безусловно, актёру поступает много предложений от режиссёров, но он не оставляет без внимания Марию и Степана. Артист сообщил поклонникам о своих переживаниях по поводу долгой разлуки с наследниками.
Телеведущий отметил, что прошло полтора месяца с тех пор, как он виделся с сыном. Бывший муж Татьяны Арнтгольц завил, что боится, как бы малыш не забыл папу, поскольку он ещё слишком маленький. «Судя по всему, Степунчик меня уже и не вспомнит! Малыши быстро забывают. А уже полтора месяца прошло», — сообщил поклонникам Иван Жидков. Поклонники принялись утешать кумира и отметили, что малыш обязательно вспомнит родного отца. «Вспомнит. Ты же его папа», «Иван, Вы хороший отец. Сын не забудет вас», - прокомментировали публикацию подписчики знаменитости. Артист утверждает, его дочь Мария ждала рождения младшего братика или сестренки. Она очень обрадовалась, когда Степан появился на свет.