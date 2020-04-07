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Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его забывать

Актёр Иван Жидков в своём аккаунте в Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с детьми - 10-летней Марией и 2-летним Степаном. Артист посетовал, что очень давно не виделся с младшим наследником, и он мог его забыть.

Недавно Иван Жидков рассказал, что со временем стал иначе относиться к семье. Теперь самым главным в его жизни являются дети, а карьера отошла на задний план. Безусловно, актёру поступает много предложений от режиссёров, но он не оставляет без внимания Марию и Степана. Артист сообщил поклонникам о своих переживаниях по поводу долгой разлуки с наследниками.

Телеведущий отметил, что прошло полтора месяца с тех пор, как он виделся с сыном. Бывший муж Татьяны Арнтгольц завил, что боится, как бы малыш не забыл папу, поскольку он ещё слишком маленький. «Судя по всему, Степунчик меня уже и не вспомнит! Малыши быстро забывают. А уже полтора месяца прошло», — сообщил поклонникам Иван Жидков. Поклонники принялись утешать кумира и отметили, что малыш обязательно вспомнит родного отца. «Вспомнит. Ты же его папа», «Иван, Вы хороший отец. Сын не забудет вас», - прокомментировали публикацию подписчики знаменитости. Артист утверждает, его дочь Мария ждала рождения младшего братика или сестренки. Она очень обрадовалась, когда Степан появился на свет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:44

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