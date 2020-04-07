Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск пневмофиброза»

«COVID-19 может находиться в латентном состоянии и никак себя не проявлять. Когда мы имеем дело с носителем, инкубационный период сильно увеличивается. Что касается введения Бабкиной в кому, то это стандартная практика. Процедура простая и менее безопасная, чем коронавирус и его осложнения. Сейчас важнее не допустить пневмофиброза, при котором соединительные ткани в легких резко разрастаются. В таком состоянии восстановление длится долго», - цитирует «Вечерняя Москва» Конева.







В прессе распространяется информация о том, что Бабкину поразила мутировавшая версия коронавируса. В связи с этим старые тесты дают отрицательный результат, хотя симптоматика похожа. Доктор медицинских наук называет слухи бредом, так как официально не подтвержден ни один случай эволюционирования возбудителя.