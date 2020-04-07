АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству Джигана

Оксана Самойлова недавно заявила фанатам, что не хочет видеть развлечений проживающего по соседству Джигана. Источники сообщают, что рэп-исполнитель сейчас обитает в гостевом доме.

Оксана Самойлова продолжает делиться подробностями о своей личной жизни в соцсети Instagram. Российская модель в последней публикации вновь затронула тему своего развода. Супруга Джигана говорит, что несмотря на присутствие рассудительного и ответственного мужчины - каждой женщине необходимо думать о собственных возможностях. В качестве примера она приводит ситуацию с собственной семьей, сомневаясь, сможет ли она обеспечить себя и детей без поддержки мужа.

В то же время Джиган развлекается в соседнем гостевом доме и удивляет поклонников необычными постами в Сети. Самойлова решила отписаться от исполнителя в Instagram, желая полностью изолироваться от бывшего возлюбленного. Модель ранее признавалась, что сейчас "переживает личный ад", но сохраняет надежду на лучшее. Многочисленные комментаторы поддержали звезду и пожелали ей удачи в воспитании четырех детей и поиске личного счастья.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от…
Сергей Шойгу сообщил о начале сборки установочной партии новых…
Вячеслав Малафеев подготовил трогательное поздравление к дню рождения…
Актриса Агата Муцениеце облачилась в креативное платье из…
В Сети пояивлись характеристики нового Honor 30…
Мария Миронова о своем детском фото: "Ну какая я народная…
WhatsApp ввел новые ограничения для борьбы с фейками о…
Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё…
Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных…
Просмотреть все новости