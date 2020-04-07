Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству Джигана





Оксана Самойлова продолжает делиться подробностями о своей личной жизни в соцсети Instagram. Российская модель в последней публикации вновь затронула тему своего развода. Супруга Джигана говорит, что несмотря на присутствие рассудительного и ответственного мужчины - каждой женщине необходимо думать о собственных возможностях. В качестве примера она приводит ситуацию с собственной семьей, сомневаясь, сможет ли она обеспечить себя и детей без поддержки мужа.В то же время Джиган развлекается в соседнем гостевом доме и удивляет поклонников необычными постами в Сети. Самойлова решила отписаться от исполнителя в Instagram, желая полностью изолироваться от бывшего возлюбленного. Модель ранее признавалась, что сейчас "переживает личный ад", но сохраняет надежду на лучшее. Многочисленные комментаторы поддержали звезду и пожелали ей удачи в воспитании четырех детей и поиске личного счастья.