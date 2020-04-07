Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных стран





Эксперты считают, что распространение COVID-19 по территории РФ пойдет на спад в начале мая. Власти смогут отменить карантинные механизмы к концу июня. В США и Европе пик придется на середину апреля, а значит жесткие ограничения можно снять в начале июля. Норвегия и Швеция отказались вмешиваться в естественную эпидемиологическую ситуацию, поэтому прогноз по ним делать сложно.В июне высшую точку инфицирования пройдут ЮАР, Аргентина и Бразилия. Народ сможет вернуться к жизни без карантина к середине августа.