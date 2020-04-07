Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных стран
Ученые из BCG спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных стран. За основу работы взяты медицинские данные, показатели эффективности лечения, правительственные отчеты, предпринимаемые властями механизмы защиты от распространения, публикации в прессе.
Эксперты считают, что распространение COVID-19 по территории РФ пойдет на спад в начале мая. Власти смогут отменить карантинные механизмы к концу июня. В США и Европе пик придется на середину апреля, а значит жесткие ограничения можно снять в начале июля. Норвегия и Швеция отказались вмешиваться в естественную эпидемиологическую ситуацию, поэтому прогноз по ним делать сложно.
В июне высшую точку инфицирования пройдут ЮАР, Аргентина и Бразилия. Народ сможет вернуться к жизни без карантина к середине августа.
Эксперты считают, что распространение COVID-19 по территории РФ пойдет на спад в начале мая. Власти смогут отменить карантинные механизмы к концу июня. В США и Европе пик придется на середину апреля, а значит жесткие ограничения можно снять в начале июля. Норвегия и Швеция отказались вмешиваться в естественную эпидемиологическую ситуацию, поэтому прогноз по ним делать сложно.
В июне высшую точку инфицирования пройдут ЮАР, Аргентина и Бразилия. Народ сможет вернуться к жизни без карантина к середине августа.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:10