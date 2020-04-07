Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на похороны»

«Я навещала Игоря в больнице и много с ним разговаривала, хотя до сих пор не знаю, слышал ли он меня. Его жена Люба все девять месяцев провела рядом с родным человеком. Я помогала ей деньгами, но из-за гастролей не могла часто бывать в клинике. Могу только предполагать, что он чувствовал, находясь между мирами», - вспомнила Воробей.





Воробей рассказала, что отец ее дочери жил с семьей в частном доме. Он был мастером на все руки и полез на крышу, чтобы отремонтировать черепицу, но она оказалась не закреплена. Предприниматель рухнул с третьего этажа и пробил голову. Врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась очень серьезной.Врачи не пускали детей в палату, чтобы не нарушать их эмоциональное состояние. Похороны тоже оказались тяжелым зрелищем, поэтому наследникам не разрешили проводить отца в последний путь. Им пришлось не легко, но видеть половину, оставшуюся от отца, было бы еще хуже.