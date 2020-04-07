АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на похороны»

Елена Воробей рассказала в передаче «Судьба человека» о смерти своего любовника Игоря, пролежавшего в коме 9 месяцев. Его дочь Софию и детей, рожденных в браке, на похороны решили не пускать.
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на похороны»

Воробей рассказала, что отец ее дочери жил с семьей в частном доме. Он был мастером на все руки и полез на крышу, чтобы отремонтировать черепицу, но она оказалась не закреплена. Предприниматель рухнул с третьего этажа и пробил голову. Врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась очень серьезной.
«Я навещала Игоря в больнице и много с ним разговаривала, хотя до сих пор не знаю, слышал ли он меня. Его жена Люба все девять месяцев провела рядом с родным человеком. Я помогала ей деньгами, но из-за гастролей не могла часто бывать в клинике. Могу только предполагать, что он чувствовал, находясь между мирами», - вспомнила Воробей.

Врачи не пускали детей в палату, чтобы не нарушать их эмоциональное состояние. Похороны тоже оказались тяжелым зрелищем, поэтому наследникам не разрешили проводить отца в последний путь. Им пришлось не легко, но видеть половину, оставшуюся от отца, было бы еще хуже.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от…
Сергей Шойгу сообщил о начале сборки установочной партии новых…
Вячеслав Малафеев подготовил трогательное поздравление к дню рождения…
Актриса Агата Муцениеце облачилась в креативное платье из…
В Сети пояивлись характеристики нового Honor 30…
Мария Миронова о своем детском фото: "Ну какая я народная…
WhatsApp ввел новые ограничения для борьбы с фейками о…
Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё…
Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных…
Просмотреть все новости