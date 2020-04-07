Деми Мур и Брюс Уиллис временно воссоединились из-за карантина

Деми Мур и Брюс Уиллис развелись более 20 лет назад, но это не помешало экс-любовникам сохранить теплые отношения. Звездная пара порадовала многих фанатов, заявив о совместном карантине ввиду пандемии коронавируса. Сейчас они проводят время в обществе друг друга и трех взрослых дочерей. Более того, в Сети недавно появились фотографии с пижамной вечеринки: на кадрах видно все семейство, которое вырядилось в одинаковые зеленые пижамы. Подобные снимки спровоцировали волну слухов о возможном воссоединении Уиллиса и Мур.Все же, помимо совместного времяпровождения в самоизоляции, до начала вспышки COVID-19 бывшие супруги также снимались в неанонсированном фильме. Стоит отметить, что в конце марта Деми Мур уже делилась трогательными снимками в соцсетях. Публикацию в Instagram сопровождала семейная фотография, на которой были запечатлены все дочери знаменитой актрисы. «Карантинная команда... работаем над семейным фото-проектом», — добавила в посте артистка.