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"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его дефиците

Международный коллектив ученых совместно с компанией Marshall Aerospace & Defense Group разработал «железное легкое», способное заменить аппарат ИВЛ, если наступит его дефицит. Об этом сообщает информационный портал Хайтек.

Аппарат «Железное легкое» был создан в 17 веке и активно использовался в США в 50-х годах прошлого века во время распространения полиомиелита. Тогда он имел вид воздухонепроницаемой цилиндрической капсулы, куда помещали человека на уровне легких. При этом голова должна была находиться снаружи. Внутреннее давление камеры постоянно менялось, из-за чего легкие заполнялись воздухом, а человек выдыхал, не используя при этом мышцы дыхательной системы.

Специалисты смогли улучшить аппарат. Устройство, которое назвали Exovent, прошло предварительные проверки. Скоро его можно будет протестировать в британских клиниках, куда поместили пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Сообщается, что усовершенствованному «железному легкому» не требуется сложная настройка и постоянное присутствие медиков. Аппарат располагают на грудную клетку, по этой причине пациент может выполнять естественные нужды. Exovent также способен улучшить работу сердца на 25%, если сравнивать с ИВЛ. Устройство не нуждается в сжатом кислороде, а также редких деталях. На рынке можно приобрести все необходимые запчасти.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:56

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