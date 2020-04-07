Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два месяца





Запас сформирован, но склады постоянно пополняются, а значит дефицита возникнуть не должно. Важно, чтобы народ послушал власти и перестал закупаться впрок, поскольку в данном случае торговые сети сталкиваются с искусственно созданной нехваткой продукции. ФАС поручено регулярно мониторить цены, чтобы продавцы не наживались на ажиотаже.Граждане РФ стали скупать гречку и туалетную бумагу из-за распространения COVID-19. После всплеска покупательской активности ситуация быстро нормализовалась. Пик продаж пришелся на середину марта.В связи с режимом самоизоляции российские бизнесмены начали терпеть убытки. Для поддержки экономики власти разработали и утвердили антикризисный план.