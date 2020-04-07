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Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника подруги

Днями ранее Надежду Бабкину госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая, предположительно, дополнилась коронавирусом. Журналисты теперь выяснили, что народная артистка могла заразиться COVID-19 от любовника подруги.

Надежда Бабкина стала очередным представителем российского шоу-бизнеса, который пострадал от коронавирусной инфекции. Известно, что сейчас эстрадная певица находится в одной из столичных клиник, где ей диагностировали обширное двухстороннее воспаление легких. Состояние пациентки вынудило врачей ввести её в медикаментозную кому. Хотя тесты на наличие COVID-19 оказались отрицательными, медики утверждают, что в этом случае наблюдаются все симптомы опасной инфекции.

Работники СМИ смогли выяснить, кто мог быть источником заражения Бабкиной. Незадолго до госпитализации исполнительница пообщалась со своей давней подругой, которая приехала из США. Звезда пригласила её вместе с любовником на собственный день рождения. Оказалось, что у молодого человека впоследствии обнаружили коронавирус. Журналисты отмечают, что за последние дни Бабкина контактировала с множеством людей, в том числе со Львом Лещенко и другими знаменитостями, которые могли быть потенциально опасными, сообщает КП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:49

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