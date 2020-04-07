Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды Бабкиной

«За себя я не волнуюсь, а Надежде Георгиевне желаю скорейшего возвращения на сцену. Пока связаться с ней не получается», - цитирует «КП» критика моды.





Васильев рассказал, что 31 марта вместе с Бабкиной снимался в телевизионном шоу. Певица выглядела совершенно здоровой. Врачи не подтвердили, что она больна COVID-19. Первый канал и контактировавшие со знаменитостью коллеги уведомления о необходимости сдать анализы не получали.Евгений Гор опроверг госпитализацию звезды, а ее сын Даниил сознался, что она находится в частной клинике. Медики ввели пациентку в медикаментозный сон, чтобы она случайно не вырвала трубку от аппарата ИВЛ.