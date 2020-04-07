АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды Бабкиной

Александр Васильев раскрыл обеспокоенным фанатам местоположение Надежды Бабкиной. 61-летний ведущий передачи «Модный приговор» подтвердил, что певица находится в клинике.
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды Бабкиной

Васильев рассказал, что 31 марта вместе с Бабкиной снимался в телевизионном шоу. Певица выглядела совершенно здоровой. Врачи не подтвердили, что она больна COVID-19. Первый канал и контактировавшие со знаменитостью коллеги уведомления о необходимости сдать анализы не получали.
«За себя я не волнуюсь, а Надежде Георгиевне желаю скорейшего возвращения на сцену. Пока связаться с ней не получается», - цитирует «КП» критика моды.

Евгений Гор опроверг госпитализацию звезды, а ее сын Даниил сознался, что она находится в частной клинике. Медики ввели пациентку в медикаментозный сон, чтобы она случайно не вырвала трубку от аппарата ИВЛ.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от…
Сергей Шойгу сообщил о начале сборки установочной партии новых…
Вячеслав Малафеев подготовил трогательное поздравление к дню рождения…
Актриса Агата Муцениеце облачилась в креативное платье из…
В Сети пояивлись характеристики нового Honor 30…
Мария Миронова о своем детском фото: "Ну какая я народная…
WhatsApp ввел новые ограничения для борьбы с фейками о…
Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё…
Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных…
Просмотреть все новости