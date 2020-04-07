Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита масок
Правительство Беларуси уйдет в отставку, если на фоне пандемии коронавируса в стране появится дефицит медицинских масок. Соответствующую угрозу озвучил президент Александр Лукашенко.
Лукашенко предупредил кабмин и премьер-министра о необходимости оснастить медицинский персонал средствами защиты. В конце недели президент получит отчет и выяснит, поступил ли товар в больницы, аптеки и магазины.
В Беларуси к 7 апреля число инфицированных достигло 794. К аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент. Число летальных исходов достигло 13.
Стоит отметить, что в РФ на фоне распространения коронавируса многие отрасли столкнулись с финансовыми трудностями. Для спасения бизнеса власти утвердили антикризисный пакет.
Лукашенко предупредил кабмин и премьер-министра о необходимости оснастить медицинский персонал средствами защиты. В конце недели президент получит отчет и выяснит, поступил ли товар в больницы, аптеки и магазины.
«Безобразие, когда власть не может обезопасить народ и восполнить дефицит элементарных масок. Мы не можем для населения нашить повязок?» - заявил Лукашенко.
В Беларуси к 7 апреля число инфицированных достигло 794. К аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент. Число летальных исходов достигло 13.
Стоит отметить, что в РФ на фоне распространения коронавируса многие отрасли столкнулись с финансовыми трудностями. Для спасения бизнеса власти утвердили антикризисный пакет.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:07