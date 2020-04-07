АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число перспективных

Российские эксперты из Ленинградского НИИВС при ФМБА разработали опытный образец вакцины против COVID-19. В пресс-службе ВОЗ сообщили, что отечественный препарат от коронавируса внесли в число перспективных.

Представители Федерального медико-биологического агентства информируют, что кандидатский прототип для противодействия SARS-CoV-2 от Ленинградского научно-исследовательского института признали в ВОЗ как "перспективную". Образец экспериментальной вакцины представляет собой рекомбинантный протеин на базе эпитопов S-протеина нового коронавируса. Известно, что препарат уже был успешно протестирован на лабораторных мышах.

Медики доказали, что разработка способна стимулировать определенный ответ иммунной системы на опасный патоген, ставший причиной пандемии. В случае одобрения вакцины ФМБА может наладить массовое производство в Красном Селе, где сейчас создаются соответствующие мощности. Руководитель фармакологического ведомства Вероника Скворцова отметила, что готовый к использованию медикамент создадут не раньше, чем через год.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от…
Сергей Шойгу сообщил о начале сборки установочной партии новых…
Вячеслав Малафеев подготовил трогательное поздравление к дню рождения…
Актриса Агата Муцениеце облачилась в креативное платье из…
В Сети пояивлись характеристики нового Honor 30…
Мария Миронова о своем детском фото: "Ну какая я народная…
WhatsApp ввел новые ограничения для борьбы с фейками о…
Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё…
Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных…
Просмотреть все новости