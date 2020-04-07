ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число перспективных





Представители Федерального медико-биологического агентства информируют, что кандидатский прототип для противодействия SARS-CoV-2 от Ленинградского научно-исследовательского института признали в ВОЗ как "перспективную". Образец экспериментальной вакцины представляет собой рекомбинантный протеин на базе эпитопов S-протеина нового коронавируса. Известно, что препарат уже был успешно протестирован на лабораторных мышах.Медики доказали, что разработка способна стимулировать определенный ответ иммунной системы на опасный патоген, ставший причиной пандемии. В случае одобрения вакцины ФМБА может наладить массовое производство в Красном Селе, где сейчас создаются соответствующие мощности. Руководитель фармакологического ведомства Вероника Скворцова отметила, что готовый к использованию медикамент создадут не раньше, чем через год.