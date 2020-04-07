Сергей Шойгу сообщил о начале сборки установочной партии новых Ту-160





Очередное совещание Минобороны РФ отметилось заявлением Сергея Шойгу об изготовлении обновленных бомбардировщиков Ту-160 в филиале ПАО "Туполев". На данный момент специалисты Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова ведут работы по восстановлению выпуска самолетов и их установочной партии. Предприятие совместно с другими отраслями промышленности также повышает сроки службы, улучшает эффективность бортового оснащения и занимается модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.Стоит отметить, что новые ЛА будут отличаться маркировкой: Ту-160М для модернизированных строевых и Ту-160М2 для построенных с нуля. Известно, что полевые тесты первого экземпляра модифицированного стратегического ракетоносца Ту-160М прошли 2 февраля 2020 года. Боевая машина взлетела с площадки Казанского авиазавода и провела в воздухе 34 минуты на высоте 1500 метров. В военном ведомстве сообщают, что модернизированные самолеты появятся на вооружении ВКС РФ в 2021 году.