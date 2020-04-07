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"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой Пугачёвой

Юмористка Елена Воробей во время эфира в студии передачи «Судьба человека» рассказала о знакомстве с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Оказывается, накануне встречи с исполнительницей пародистка очень переживала, как всё пройдёт.

Елена Воробей рассказала, что ей всегда нравилось творчество Аллы Пугачёвой и накануне их встречи пародистка очень сильно волновалась. Встреча произошла по личной инициативе исполнительницы во время съёмки передачи «Рождественские встречи». По словам юмористки, это была огромная удача, поскольку она боготворила Примадонну российской эстрады.

Поначалу она ощутила эйфорию и счастье, так как не каждому начинающему артисту удавалось засветиться в лучах славы Аллы Пугачевой. Но после того, как ушла волна воодушевления, она поняла, на неё возложена большая ответственность оправдать доверие ведущей «Рождественских встреч». Однако, как оказалось, волнения Елены Воробей были лишними, встреча прошла хорошо, а Пугачева порекомендовала талантливой и глубокой артистке верить в себя, поскольку она способна на большее. Судя по всему, певица отметила большой потенциал юмористки, так как Галина Волчек, которая находилась во время беседы рядом, абсолютно согласилась с Примадонной.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:14

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