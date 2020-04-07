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Вячеслав Малафеев подготовил трогательное поздравление к дню рождения супруги

Сегодня супруга Вячеслава Малафеева отмечает 32-й день рождения. Знаменитый вратарь петербургского "Зенита" подготовил трогательное поздравление своей возлюбленной.

В профиле Вячеслава Малафеева появилась новая публикация, в которой футболист поздравил свою возлюбленную Екатерину с днем рождения. Спортсмен сопроводил пост романтическим совместным фото и многочисленными комплиментами. Супруг именинницы сообщил, что его спутница жизни приносит окружающим радость и веселье. По словам Малафеева, привлекательность и внутренняя энергия Екатерины "накрывает его с головой".

Бывший вратарь "Зенита" также признался в любви известной танцовщице и ди-джею, которой также пожелал воплотить в реальность все задуманное, самые смелые идеи и мечты. Многочисленные подписчики звезды спорта тоже присоединились к поздравлениям и отмечали, что жена кумира стала отличным примером для многих женщин. Всего за пару часов публикация собрала несколько тысяч лайков и множество позитивных комментариев.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:35

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