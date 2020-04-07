Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от ангины

«Я даже не думала, что у меня может быть COVID-19. Меня мучила боль в горле и насморк, но, когда пропало обоняние, я вызвала врача. Ко мне никто не пришел, поэтому пришлось самой добираться до больницы. Сейчас я чувствую себя хорошо, надеюсь, скоро полностью вылечусь», - рассказала Охлобыстина.

Охлобыстина чувствовала сильную боль в горле. Мать решила, что у дочери ангина и пыталась ее вылечить в домашних условиях. Вскоре она потеряла обоняние и стала замечать рост температуры. Для постановки правильного диагноза она сдала анализы. Тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день к ним приехала скорая и повторно взяла мазки у всех членов семьи. Результаты пока не известны.Ранее Евгений Гор опроверг , что его возлюбленная Надежда Бабкина заражена коронавирусом.