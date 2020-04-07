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Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от ангины

Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса рассказала, что лечила коронавирус лекарствами от ангины. Соответствующий пост появился в ее Instagram.
Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса лечила коронавирус средствами от ангины

Охлобыстина чувствовала сильную боль в горле. Мать решила, что у дочери ангина и пыталась ее вылечить в домашних условиях. Вскоре она потеряла обоняние и стала замечать рост температуры. Для постановки правильного диагноза она сдала анализы. Тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день к ним приехала скорая и повторно взяла мазки у всех членов семьи. Результаты пока не известны.
«Я даже не думала, что у меня может быть COVID-19. Меня мучила боль в горле и насморк, но, когда пропало обоняние, я вызвала врача. Ко мне никто не пришел, поэтому пришлось самой добираться до больницы. Сейчас я чувствую себя хорошо, надеюсь, скоро полностью вылечусь», - рассказала Охлобыстина.

Ранее Евгений Гор опроверг, что его возлюбленная Надежда Бабкина заражена коронавирусом.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:48

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