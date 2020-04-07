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В Сети пояивлись характеристики нового Honor 30 Pro

В китайской базе данных TENAA недавно появились характеристики нового Honor 30 Pro. Оказалось, что смартфон получит процессор помощнее передового SoC Kirin 810.

Официальный анонс Honor 30 Pro ожидается в скором времени, но с недавних пор каждый желающий может оценить спецификации будущего смартфона. По предварительной информации, гаджет оснастили 6,57-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 1080x2340, передним объективом на 32 Мп, а также основной четырехмодульной камерой с главным сенсором на 50 Мп. Стоит отметить, что базовая версия получит внушительный по производительности процессор Kirin 990 с поддержкой сетей 5G.

В зависимости от эксклюзивности комплектации, покупатели получат в распоряжение 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумуляторную батарею на 3900 мАч, а также "чистую" ОС Android 10. Стоит отметить, что стоимость и дата выхода не указывались в списке китайского регулятора TENAA. Инсайдеры сообщают, что новинка должна появиться на рынке до конца текущего года и будет значительно дороже предстоящего Honor Play 4T.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:21

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