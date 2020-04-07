В Новоорске ребенок получил ожоги из-за взорвавшегося гироскутера
6 апреля в 14:40 в Новоорске полуторагодовалый ребенок получил ожоги из-за взорвавшегося гироскутера. О деталях инцидента, произошедшего в дома на улице Казачья, рассказали в ГУ МЧС.
Сообщается, гироскутер стоял на зарядке, но по неизвестной причине взорвался, что привело к возгоранию частного дома. На ликвидацию пожара, охватившего площадь в 4 квадратных метра, выехали 7 специалистов и 3 единицы специальной техники. Причины, спровоцировавшие взрыв, устанавливаются.
Ребенок на вертолете санавиации доставлен в ожоговый центр. Пациент с 25% повреждениями тела находится в реанимации.
Сообщается, гироскутер стоял на зарядке, но по неизвестной причине взорвался, что привело к возгоранию частного дома. На ликвидацию пожара, охватившего площадь в 4 квадратных метра, выехали 7 специалистов и 3 единицы специальной техники. Причины, спровоцировавшие взрыв, устанавливаются.
Ребенок на вертолете санавиации доставлен в ожоговый центр. Пациент с 25% повреждениями тела находится в реанимации.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:35