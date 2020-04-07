Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных COVID-19

«Собаки могут почувствовать специфический запах, которые издают не только человеческие выделения, но и в воздухе»





Согласно утверждению Станислава Полозова, собаки чувствуют изменения в человеческом организме, так как имеют невероятный нюх. Учёный напомнил о существовании многочисленных исследований, которые показали результаты по определению животными онкологий и метаболических модификаций., - сообщил учёный.Например, в 2012 году эксперты из Нидерландов обучили бигля определять бактерий-виновников тяжелых диарей, в результате чего из 50 попыток он показал 100% итог. Полозов утверждает, в теле человека происходят биологические процессы еще до возникновения первых заметных признаков и повышения температуры., - заявил специалист. Но собаки нуждаются в мощной кинологической методике тренировки для обучения поиска и определения наличия COVID-19. Согласно утверждению Полозова, в Великобритании уже тренируют животных для этих целей.