Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных COVID-19
Биолог Станислав Полозов рассказал, что собаки способны почувствовать специфический запах, поэтому с их помощью можно определить больного COVID-19 человека задолго до результатов теста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно утверждению Станислава Полозова, собаки чувствуют изменения в человеческом организме, так как имеют невероятный нюх. Учёный напомнил о существовании многочисленных исследований, которые показали результаты по определению животными онкологий и метаболических модификаций.
Например, в 2012 году эксперты из Нидерландов обучили бигля определять бактерий-виновников тяжелых диарей, в результате чего из 50 попыток он показал 100% итог. Полозов утверждает, в теле человека происходят биологические процессы еще до возникновения первых заметных признаков и повышения температуры. «Вирус, находясь в организме, уже наносит вред ему, а собака может это почувствовать при выдыхании воздуха заражённым человеком. То есть, используя животных, у нас есть возможность определить больного задолго до результатов тестов», - заявил специалист. Но собаки нуждаются в мощной кинологической методике тренировки для обучения поиска и определения наличия COVID-19. Согласно утверждению Полозова, в Великобритании уже тренируют животных для этих целей.
Согласно утверждению Станислава Полозова, собаки чувствуют изменения в человеческом организме, так как имеют невероятный нюх. Учёный напомнил о существовании многочисленных исследований, которые показали результаты по определению животными онкологий и метаболических модификаций.
«Собаки могут почувствовать специфический запах, которые издают не только человеческие выделения, но и в воздухе», - сообщил учёный.
Например, в 2012 году эксперты из Нидерландов обучили бигля определять бактерий-виновников тяжелых диарей, в результате чего из 50 попыток он показал 100% итог. Полозов утверждает, в теле человека происходят биологические процессы еще до возникновения первых заметных признаков и повышения температуры. «Вирус, находясь в организме, уже наносит вред ему, а собака может это почувствовать при выдыхании воздуха заражённым человеком. То есть, используя животных, у нас есть возможность определить больного задолго до результатов тестов», - заявил специалист. Но собаки нуждаются в мощной кинологической методике тренировки для обучения поиска и определения наличия COVID-19. Согласно утверждению Полозова, в Великобритании уже тренируют животных для этих целей.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:49