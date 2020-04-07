Плавчиха Ксения Верещагина скончалась в 32 года из-за болезни
Ксения Верещагина скончалась в 32 года. Жизнь олимпийской чемпионки оборвалась из-за продолжительной болезни. Подробности представители ВФП разглашать не стали.
Точная причина смерти Верещагиной устанавливается. Дату и место панихиды родные сообщат дополнительно.
В 2006 году Верещагина выиграла чемпионат РФ. За свою карьеру спортсменка успела стать участницей двух Олимпийских игр и первенства Европы. Свой путь в плавании она начала благодаря тренеру Наталье Козловой.
Точная причина смерти Верещагиной устанавливается. Дату и место панихиды родные сообщат дополнительно.
В 2006 году Верещагина выиграла чемпионат РФ. За свою карьеру спортсменка успела стать участницей двух Олимпийских игр и первенства Европы. Свой путь в плавании она начала благодаря тренеру Наталье Козловой.